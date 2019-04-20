video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 04:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"مستثمرى أكتوبر" توزع أتوبيسات المصانع لنقل الناخبين إلى مقار الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 04:00 ص
"مستثمرى أكتوبر" توزع أتوبيسات المصانع لنقل الناخبين إلى مقار الاستفتاء الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية ستشكل مركز لمتابعة تصويت العاملين بمصانع المدينة للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجان المغتربين، كما ستوزع أتوبيسات نقل العاملين لنقل سكان المدينة إلى مقار الاقتراع.
 
وأضاف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية دعت كافة أعضائها للمشاركة الإيجابية، بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بعد الجولة التى أجرتها مع الأعضاء لشرح التعديلات الدستورية، وأهمية إجرائها بالإضافة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية من خلال حث العاملين على المشاركة وتسهيل التصويت فى الاستفتاء ، مع التأكيد على حرية كل عضو فى قراره بالموافقة من عدمه.
 
  
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توزيع عمال المصانع على لجان المغتربين للمشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية

اخبار الاقتصاد

مستثمرى اكتوبر

استفتاء

مصانع

التعديلات الدستورية




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة