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مسئول روسى بعد لقاء الأسد: موسكو قد تستأجر ميناء طرطوس لمدة 49 عاما

السبت، 20 أبريل 2019 07:08 م
مسئول روسى بعد لقاء الأسد: موسكو قد تستأجر ميناء طرطوس لمدة 49 عاما ميناء طرطوس
أ ش أ
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أعلن مسئول روسى عقب لقاء الرئيس السورى بشار الأسد أن موسكو قد تستأجر ميناء طرطوس لمدة 49 عاما.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن الرئيس السورى بحث اليوم مع نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف مساهمة موسكو فى إعادة إعمار سوريا، والتعاون بين البلدين فى كافة المجالات.


وأشارت إلى أن مباحثات المسؤول الروسى - الذى يزور سوريا حاليا - مع الرئيس الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم أكدت دور ومساهمة روسيا فى إعادة إعمار سوريا.
واستهل نائب رئيس الوزراء الروسى اللقاء بكلمة ترحيبية أبلغ خلالها الرئيس الأسد بأنه ينقل تحية كبيرة له من العاصمة الروسية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسى إن "الجهود التى نبذلها لإصلاح الدمار الذى أصاب الاقتصاد السورى ستتكلل بالنجاح".


من جانبه، قال الرئيس السورى إنه يرحب بزيارة نائب رئيس الحكومة الروسية ويريد أن يناقش معه بعض التفاصيل المتعلقة بتحقيق ما تم الاتفاق عليه فى وقت سابق.


يذكر أن بوريسوف - الذى يشغل منصب نائب رئيس الحكومة فى روسيا - يرأس فى الوقت نفسه الجانب الروسى فى اللجنة الروسية - السورية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى بين البلدين.


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