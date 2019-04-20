محافظ المنوفية يتفقد عدد من لجان الاستفتاء على الدستور بالباجور وأشمون

المنوفية - محمود شاكر

قام اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بجولة تفقدية لعدد من اللجان والمقار الإنتخابية بمركزى الباجور وأشمون، وذلك للإطمئنان علي انتظام سير عملية التصويت علا التعديلات الدستورية 2019، والتأكد من تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل سير عملية الاستفتاء .

وتفقد المحافظ اللجان الإنتخابية بمدرسة الشهيد محمود سيد فرحات العسكرى للتعليم الأساسي بقرية كوم الضبع، ومدرسة كمال الشاذلي الإعدادية بمركز ومدينة الباجور ومدرسة أمين الخولي الثانوية بنين بمركز ومدينة أشمون ، مؤكداً علي متابعة أخر مستجدات عملية الإستفتاء لحظة بلحظة علي مدار الساعة بالتنسيق بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن المحافظة، موجهاً الدعوة لشعب المنوفية بالمشاركة في الإقتراع والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية .

وأكد محافظ المنوفية علي أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين علي العملية الإنتخابية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية، كما أكد المحافظ علي أن محافظة المنوفية دائماً تتصدر المشهد الإنتخابي معرباً عن ثقته في إستمرار صدارة المنوفية للمشهد على مستوي الجمهورية، مشيراً إلى أن اليوم يعتبر عرساً ديموقراطيا يؤكد وطنية وإنتماء المصريين لوطنهم الغالى.