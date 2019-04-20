محافظ القليوبية يشكر الشركة الوطنية لتنمية وإدارة الطرق لتطويرها موقف مسطرد بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تقدم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالشكر للشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق بالقوات المسلحة، بقيادة اللواء مجدى انور رئيس الشركة، لقيامها بتطوير منطقة موقف مسطرد وتحويله لمنطقة حضارية بصورة مشرفة وحضارية تليق بمحافظة القليوبية وتنهي تماما على التكدسات المرورية والإشغالات فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق بالقوات المسلحة قامت بتطوير موقف مسطرد بشبرا الخيمة وإنشاء عدد 15 محل وتشطيبهم وإنشاء متنزه وحديقة كبيرة وتم رصف جميع الطرق بارض المشروع.

وأوضح المحافظ، أنه تم تخطيط الحارات المرورية لتستوعب جميع سيارات الاجرة والتوكتوك للقضاء علي المواقف العشوائية التي كانت تتسبب في تعطيل الحركة المرورية بمنطقة مسطرد بالكامل.