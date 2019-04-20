محافظ الجيزة يتابع سير الاستفتاء.. ويؤكد: سيارات لنقل الناخبين مجانا

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجان الانتخابية بمدارس كفر نصار بحى الهرم ومدرستى أم المؤمنين الثانوية والشهيد محمد محمود الثانوية بالعمرانية ومدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز ببولاق الدكرور.

وقال راشد، إن المقار الانتخابية فتحت أبوابها اليوم أمام المواطنين فى تمام الساعة التاسعة صباحًا للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومن المقرر أن يستمر التصويت فى اللجان حتى تمام التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام.

وأشاد محافظ الجيزة، بالعرس الديمقراطى والذى تجلى أمام المقار الانتخابية من خلال الاحتفالات والإقبال الكبير من المواطنين الذين توافدوا على اللجان منذ الصباح للإدلاء بواجبهم الوطنى وممارسة حقهم الدستورى فى الاقتراع على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد راشد، على تشكيل غرفة عمليات بكافة الوحدات المحلية والمديريات والتنسيق مع الغرفة الرئيسية بمقر الديوان العام للمحافظة والمتابعة الدورية لكل مسئول وتشكيل فرق للعمل بصفه دورية على مدار الــ 24 ساعة لسرعة التعامل مع أية مشكلات أو حالات طوارئ وللرد على أية شائعات قد تؤثر على سير الانتخابات.

كما كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات ورؤساء الأجهزة والهيئات المختصة بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العملية الانتخابية وإزالة أى معوقات لتهيئة أجواء المناخ والعرس الانتخابى.

وأشار راشد، إلى رفع الاستعدادات للدرجة القصوى والتنسيق بين مختلف الجهات لتوفير كافة التسهيلات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة وإزالة المعوقات بمحيط اللجان الانتخابية وإمدادها بالمولدات الكهربائية وطفايات الحريق ومبردات المياه ورفع جميع العربات والتشوينات ومخلفات القمامة من جميع الشوارع ومن محيط أسوار المدارس ومراكز الاستفتاء.

كما شدد محافظ الجيزة، على ضرورة تسيير سيارات لنقل المواطنين إلى اللجان بالمجان خاصة بالقرى داخل المراكز والمدن ولتسهيل إدلاء كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بأصواتهم من خلال نقلهم من وإلى أماكن إقامتهم إلى جانب توفير كراسى متحركة بكل لجنة انتخابية لخدمتهم فى ذات الصدد.

ولفت راشد، إلى ضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والحرص على إظهار الدولة بالصورة اللائقة خلال فترة الانتخابات لكونها تحظى باهتمام دولى ومتابعة المنظمات الدولية، وذلك من خلال منع كافة صور الإساءة للدولة وللناخبين أو التأثير على اتجاهاتهم.

كما شهدت المقار الانتخابية استقبال عددًا من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر.