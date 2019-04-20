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السبت، 20 أبريل 2019 02:20 م
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مؤسسة أبو العينين بالجيزة تقود مسيرات لدعم مشاركة المواطنين فى الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 02:18 م
مؤسسة أبو العينين بالجيزة تقود مسيرات لدعم مشاركة المواطنين فى الاستفتاء مؤسسة أبو العنين خلال المشاركة فى الاستفتاء على الدستور
كتب هانى الحوتى
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تجمع أهالي الجيزة، داخل سرداق مؤسسة أبو العينين، بشارع البحر الأعظم فى الجيزة، منذ الصباح الباكر فى اليوم الأول للتصويت على التعديلات الدستورية، للتسهيل علل الناخبين للوصول إلي الجان الانتخابية.
 
وتم توفير عدد من السيارات، تحت إشراف ودعم سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، التى تقود المسيرة مع أهالى الجيزة وكان فى استقبالهم الأغانى الوطنية والإعلام.
 
كما حرص رجل الأعمال، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس البرلمان الأمور متوسطى محمد أبو العنين على التواجد الأداء بصوته فى لجنة  الانتخابات بالجيزة.
 
وأكد أبو العنين أن  النزول إلى التعديلات الدستورية واجب وطنى ليشهد العالم على حرص المصريين علي الوقوف مع بلدهم، ورئيسهم لتستمر مسيرة التقدم والأزدهار فى جميع المجالات، وأكد أن هذا عصر من الإنجازات تحت قيادة قوية متمثلة فى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
 

الاستفتاء على الدستور

مشاركة السيدات فى الاستفتاء
مشاركة السيدات فى الاستفتاء

مؤسسة ابو العنين 0
مؤسسة ابو العنين 0

مؤسسة أبو العنين
مؤسسة أبو العنين

 


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