كوريا الشمالية تحذر أمريكا من عواقب تصريحات مسئوليها "غير الرشيدة"

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حذرت نائبة وزير الخارجية الكورى الشمالى تشوى سون هوى اليوم السبت، المسؤولين الأمريكيين من عواقب الاستمرار فى الإدلاء بتصريحات غير رشيدة وخالية من الأسباب، وذلك فى ردها على تعليقات لمستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون.

وقال بولتون فى حوار مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الأربعاء الماضى، إن الولايات المتحدة تحتاج لرؤية مؤشر حقيقى من كوريا الشمالية على اتخاذها قرارا استراتيجيا بالتخلي عن ترسانتها النووية قبل انعقاد قمة ثالثة بين البلدين، وأن تكون مستعدة أيضا لمناقشة ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الصفقة الكبيرة".

وردت تشوي - حسبما نقلته وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية - قائلة إنها "لم تتوقع أبدا من بولتون أن يدلي بتصريحات معقولة.. كمستشار للأمن القومي بالبيت الأبيض ينبغي على الأقل أن يفهم نوعية الإتصالات الجوهرية التي تجري بين أبرز قادة البلدين فيما يخص عقد قمة ثالثة قبل أن يفتح فمه".

وأضافت تشوي أن "تصريحات بولتون تجعلني أتساءل ما إذا كانت نبعت عن عدم فهمه لنوايا قادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة أم أنه كان يحاول فقط التحدث بحس الدعابة.. ومع أخذ كل هذا في الاعتبار، فإن كلامه غير ساحر ويبدو بولتون خافت النظر بالنسبة لي".