فيديو وصور.. زحام أمام لجان الوافدين للتعديلات على الدستور بمطروح

مطروح – حسن مشالي

توافد عدد كبير من الوافدين والعاملين بشركات البترول وغيرها من المشروعات القومية بمطروح، على التصويت بمختلف اللجان إلى جانب اللجان المخصصة للوافدين، إضافة لأهالي المحافظة.

وشهدت لجنة أبو بكر الصديق بوسط مدينة مرسى مطروح، اقبالا كبيرا واصطفاف الناخبين في طوابير للادلاء بأصواتهم، وسط حالة من الهدوء الأمني، وانتشار الخدمات الأمنية من قوات الجيش والشرطة.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.