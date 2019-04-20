فيديو معلوماتى.. خصومات وتخفيضات سلع رمضان وتراجع كبير فى البقوليات

كتب – إسلام سعيد

تشهد بعض أسعار السلع الرمضانية هذا العام انخفاضا ملحوظا قياسا على أسعار العام الثانى، وسلع أخرى تشهد ثباتا فى أسعارها لكن سيتم تقديم عروض وخصومات عليها فى المعارض التى تنظمها وزارة التموين بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية المصرى، وفيما يلى أهم تخفيضات وخصومات سلع رمضان.

- تراجع سعر الياميش بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15 %

- انخفاض الحلويات بدون المكسرات 10 % خلال العام الجارى.

- تراجع كبير فى البقوليات والفول ينخفض 30 %

- تراجع العدس من 10 إلى 15 % حسب النوع.

- الفاصوليا البيضاء تتراجع من 28 جنيها إلى 22 و 24 جنيها

- ثبات ملحوظ فى سعر الفوانيس المحلية

اعرف خصومات وتخفيضات سلع رمضان فى 5 معلومات