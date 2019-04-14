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الأحد، 14 أبريل 2019 06:23 ص
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اعرف خصومات وتخفيضات سلع رمضان فى 5 معلومات

الأحد، 14 أبريل 2019 06:00 ص
اعرف خصومات وتخفيضات سلع رمضان فى 5 معلومات ياميش رمضان
كتب – إسلام سعيد
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تشهد بعض أسعار السلع الرمضانية هذا العام انخفاضا ملحوظا قياسا على أسعار العام الثانى، وسلع أخرى تشهد ثبات فى أسعارها لكن سيتم تقديم عروض وخصومات عليها فى المعارض التى تنظمها وزارة التموين بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية المصرى، وفيما يلى أهم تخفيضات وخصومات سلع رمضان.

-      تراجع سعر الياميش بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15 %

-      انخفاض الحلويات بدون المكسرات 10 % خلال العام الجارى.

-      تراجع كبيرة فى البقوليات والفول ينخفض 30 %

-      تراجع العدس من 10 إلى 15 % حسب النوع.

-      الفاصوليا البيضاء تتراجع من 28 جنيها إلى 22 و24 جنيها

-      ثبات ملحوظ فى سعر الفوانيس المحلية


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