فيديو.. لقطات حية من عملية استفتاء الدستور داخل قنصلية مصر بميلانو

كتب محمد رضا

شهدت قنصلية مصر فى مدينة ميلانو الإيطالية، إقبالًا مكثفًا، اليوم السبت، من قبل الناخبين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى للمصريين فى الخارج خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، حيث احتشد المصريون فى إيطاليا أمام وداخل أروقة القنصلية للمشاركة فى هذا الاستحقاق الوطنى الهام.

ومن المشاهد البارزة فى عملية الاستفتاء داخل القنصلية المصرية بميلانو، المشاركة القوية للسيدات المصريات اللائى حرصن على أداء حقهن الدستورى فى الاستفتاء على تعديلات الدستور، وواجبهم الوطنى فى رسم خارطة المستقبل لبلدهم.

ويذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.