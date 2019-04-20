video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. لقطات حية من عملية استفتاء الدستور داخل قنصلية مصر بميلانو

السبت، 20 أبريل 2019 03:22 م
فيديو.. لقطات حية من عملية استفتاء الدستور داخل قنصلية مصر بميلانو المصريون فى الخارج يشاركون باستفتاء الدستور
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

شهدت قنصلية مصر فى مدينة ميلانو الإيطالية، إقبالًا مكثفًا، اليوم السبت، من قبل الناخبين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى للمصريين فى الخارج خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، حيث احتشد المصريون فى إيطاليا أمام وداخل أروقة القنصلية للمشاركة فى هذا الاستحقاق الوطنى الهام.

ومن المشاهد البارزة فى عملية الاستفتاء داخل القنصلية المصرية بميلانو، المشاركة القوية للسيدات المصريات اللائى حرصن على أداء حقهن الدستورى فى الاستفتاء على تعديلات الدستور، وواجبهم الوطنى فى رسم خارطة المستقبل لبلدهم.

 

ويذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

3
 
4
 
Capture
 
2
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قبائل سيدى برانى بالزى البدوى يشاركون فى الاستفتاء على الدستور.. صور

أتوبيس مكشوف يجوب شوارع الرحاب للاحتفال بالاستفتاء على تعديلات الدستور

رئيس لجنة بالزاوية: تزايد إقبال المواطنين بالاستفتاء على تعديلات الدستور

فيديو وصور.. "الطيور المهاجرة" تبهر الخليج فى استفتاء الدستور.. الجالية المصرية فى السعودية تشارك بالأعلام والأغانى الوطنية.. هتاف "تحيا مصر" يشعل حماس الناخبين بالكويت.. وأبناء المحروسة فى قطر يواصلون التحدى

صور.. جد يحمل حفيده أثناء المشاركة فى استفتاء الدستور

مسيرة حاشدة بجامعة المنصورة للحث على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور

كراسى متحركة لمساعدة كبار السن بالاستفتاء على تعديلات الدستور بأكتوبر

فيديو وصور.. طوابير لجان الوافدين ترفع علامة"النصر" فى الاستفتاء على تعديل الدستور.. لجان العاصمة الإدارية "كامل العدد".. والعاملون بالبترول يصطفون بلجان مطروح.. ولجنة للعاملين بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية

نادى الشمس ينظم ماراثون بأول أيام الاستفتاء على الدستور تحت شعار "انزل وشارك"

صور.. وزير القوى العاملة يتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة استفتاء الدستور

رئيس الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع": إقبال كثيف وزحام أمام لجان الاستفتاء على تعديل الدستور.. لاشين إبراهيم: غرفة عمليات الهيئة لم تتلق شكاوى حتى الآن.. ويؤكد: المصريون حريصون على ممارسة حقهم الدستورى

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصرى

المصريين فى الخارج

وزارة الهجرة المصرية




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة