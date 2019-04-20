فيديو.. طوابير المواطنين أمام الجامعة العمالية للمشاركة فى استفتاء الدستور

كتب إبراهيم أحمد

بدأ منذ قليل، توافد الحشود من المواطنين على اللجان الانتخابية فى القاهرة، للمشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر 2019.

وشهدت لجان الجامعة العمالية، توافد عشرات المواطنين وتنظيم طوابير امام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.