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فيديو.. جيهان السادات: مقاطعة الاستفتاء خيانة.. "لازم نشارك سواء بنعم أو لا"

السبت، 20 أبريل 2019 01:54 م
فيديو.. جيهان السادات: مقاطعة الاستفتاء خيانة.. "لازم نشارك سواء بنعم أو لا" جيهان السادات تدلى بصوتها
كتب محمد شرقاوى
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قالت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنه يجب أن يتحرك المصريين لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسواء هتقول لا أو نعم، لازم ننزل"، مضيفة: "المقاطعة خيانة".
 
 
وأضافت "السادات" في مداخلة هاتفية عبر فضائية TeN، موجهة رسالة لسيدات مصر: "نساء مصر لديهن شعور وطني ولا يتأخرن عن أداء واجبهن، وأقول لهن انزلوا ومعكن أزواجكن للإدلاء بأصواتهم، المرأة مستفيدة بشكل كبير من التغييرات في الدستور".
 
 
وتابعت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات حديثها: "بنعمل الاستفتاء مرة كل فترة ولابد من المشاركة في واجبنا الوطني، ولازم نبص على البلاد اللي حوالينا ونحمد ربنا على نعمة الاستقرار، لازم ننزل ونؤيد".
 
 
 
وتابعت السادات: "المصريين عندهم الوعي الكاف لقول ما يريدون ومفيش حاجة اسمها نعم على طول أو لا على طول".

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