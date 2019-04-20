فيديو .. إقبال المواطنين يتضاعف بعد انتهاء فترة الاستراحة بمدارس الرماية

كتب أحمد عبد الهادى

توافد العديد من المواطنين، بمدرسة الاهرام التجارية بنين بمساكن الرماية، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة المقرر من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات .

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين، اليوم السبت، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.