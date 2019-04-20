غرفة العمليات المركزية بالوادى الجديد تتابع انتظام عملية التصويت باللجان

كتب فريق المحافظات

تستكمل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة أعمال الاقتراع على التعديلات الدستورية بلجان محافظة الوادى الجديد عملها فى رصد ومتابعة أعمال التصويت فى اليوم الأول للاستفاء على الدستور على مستوى لجان مراكز المحافظة برئاسة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ومتابعة حنان مجدى نائب محافظ واللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة ومديرى القطاعات القيادات الأمنية حيث لم تسجل غرفه العمليات الرئيسية والغرف الفرعية التابغة لها اية مخالفات فى اللجان او شكاوى حتى الآن.

وتابعت الغرفة أعمال الإحصائيات التى تم رصدها بشأن نسبة الخضور التى سجلت حضورا مكثفا منذ الساعات الاولى لفتح اللجان الانتخابية فى اليوم الأول للاستفاء على الدستور.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.