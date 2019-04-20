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عمال بترول أسيوط يتوافدون للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 02:31 م
عمال بترول أسيوط يتوافدون للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية عمال بترول أسيوط يشاركون بالاستفتاء
أسيوط - هيثم البدري
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توافد منذ قليل، المئات من العاملين بشركات قطاع البترول بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، علي اللجان للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، في يومها الأول، من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتقدم العاملون بشركة تكرير البترول، الوافدين من القطاع برئاسة محمود الشابوري رئيس مجلس ادارة الشركة، وإبراهيم ابو العيون مساعد رئيس الشركة وقيادات ومسئولي الشركة.
 
ودعا رئيس الشركة، كافة جموع العاملين بقطاع البترول بشركات المحافظة، إلى النزول والمشاركة فى الاستفتاء بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية، مؤكدا قيام الشركة بتقديم كافة المساعدات للناخبين لضمان وصولهم إلى مقار الاستفتاء بسهولة ويسر.
 
وأكد مساعد رئيس الشركة، أن المشاركة تعد واجبا وطنيا على كل مواطن مصري، لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، ودفع مسيرة التنمية في مصر إلى الأمام بما يحقق أهداف خطة الدولة "رؤية مصر 2030".
 
وأضاف عثمان العمدة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة اسيوط لتكرير البترول، أن العاملين بقطاع البترول دائما يثبتون وجودهم في الوقوف مع الدولة، وذلك من منذ أحداث 30 يونيو وانتخابات الرئاسة والمشاركة الايجابية في التعديلات الدستورية.
 
عمال بترول أسيوط يتوافدون للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية (1)
عمال بترول أسيوط يتوافدون للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية (1)

عمال بترول أسيوط يتوافدون للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية (2)
 
عمال بترول أسيوط يتوافدون للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية (3)
 
عمال بترول أسيوط يتوافدون للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية (4)
 

 


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