ضبط 37 قضية مخدرات بمحيط الكافتيريات والتجمعات الشبابية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت مكافحة المخدرات حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث شنت حملات أمنية استهدفت محيط الكافتيريات والأكشاك والتجمعات الشبابية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (37) قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" و(45) متهم ، كما تم ضبط بحوزة المتهمين (83,256) ألف جنية من حصيلة البيع ، طبنجة (9) مم و(5) طلقات ، و(39) هاتف محمول، و(7) سلاح أبيض ، و(6) سيارة ودراجة نارية ، و(3) ميزان - تستخدم فى أنشطتهم المؤثمة.

وعلى جانب آخر، شنت مكافحة المخدرات حملات أمنية بالإسكندرية والقليوبية أسفرت عن ضبط "كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.500 كيلو جرام، 6050 قرص مخدر".

وساهمت اليقظة الأمنية في ضبط قرابة الـ100 ألف قرص مخدر بالجيزة، حيث لاحظت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين 6 أكتوبر بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الثالث عشر دائرة قسم شرطة ثانى الشيخ زايد وجود سيارتين وقيام بعض الأشخاص بنقل أشياء من إحدى السيارات للسيارة الأخرى ، ولدى مشاهدتهم سيارة الشرطة إستقلوا جميعاً إحدى السيارات وفروا هاربين متخلين عن السيارة الأخرى والتى بفحصها ضبط بداخلها ( 97800 قرص مخدر مختلف الأنواع ،و 4 هواتف محمولة ) .