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السبت، 20 أبريل 2019 02:54 م
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صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر توزع الحلوى على المواطنين

السبت، 20 أبريل 2019 02:52 م
صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر توزع الحلوى على المواطنين جانب من المسيرة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قادت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مسيرة حاشدة طافت بها شوارع المحافظة، ورافقها خلالها الطلاب والطالبات والعاملين بالتربية والتعليم، حاملين لأعلام المصرية،ووزعت الحلوى على المواطنين والطلاب.

ودعت وكيل الوزارة جموع الناخبين لتلبية نداء الوطن والنزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال مبادرة بعنوان "انزل وشارك دى بلدك" بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية.

ورددت وكيل الوزارة الهتافات المتعددة والأغانى الوطنية، وردد من خلفها الطلاب والطالبات، وشاركها عدد من الأهالي.

 وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر (1)

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر (2)
 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر (3)
 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر (4)
 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر (5)
 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر (6)
 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر (7)
 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر (8)
 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر (9)
 

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