صور..نقيب المعلمين يتقدم مسيرة حاشدة لدعم الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتبت آية دعبس

تقدم خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من المعلمين، لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، التى انطلقت اليوم السبت، للمصريين فى الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجارى.

وانطلقت المسيرة من مقر نادي المعلمين بالجزيرة مروراً بمستشفى المعلمين، ثم الوصول لمقر اللجنة الانتخابية للوافدين بالنادي الأهلي، مرددين هتاف تحيا مصر.

وأدلى نقيب معلمى مصر بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجنة الانتخابية بالنادي الأهلي بالجزيرة، وأثنى على تنظيم عملية التصويت.

ودعا خلف الزناتى إلى المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن التعديلات الدستورية ستسهم بشكل كبير فى التقدم والتنمية.