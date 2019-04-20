صور.. مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتابعان الإستفتاء

المنوفية _ محمد فتحى

أجرى اليوم، اللواء أحمد عتمان مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، و اللواء سمير أبوزامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية ،اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية جولة لتفقد القوات المشاركة في تأمين عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث قاموا بالمرور على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية بمراكز وأقسام شبين الكوم - قويسنا – بركة السبع .

كما تفقدوا الخدمات المعينة لتأمين دور العبادة للوقوف على مدى انتظام واستعداد وجاهزية القوات المكلفة بتأمين المقرات واللجان الانتخابية ولمواحهة كل ما يخل باللأمن العام، ووجهوا بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية مع مراعاة الأمن الشخصى وحسن معاملة المواطنين وخاصة ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن، ومراعاة قواعد حقوق الإنسان لدى ممارستهم حقهم الإنتخابى وضماناً لسير العملية الانتخابية .

وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية (2)



مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية (3)



مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية (4)



مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية (5)



مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية (6)



مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية (7)