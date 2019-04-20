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صور.. محافظ بنى سويف يتابع سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 07:06 م
صور.. محافظ بنى سويف يتابع سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية جولة محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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واصل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف متابعته لسير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ،حيث تفقد عددا من اللجان بمدينة بنى سويف فى الفترة المسائية.

محافظ بنى سويف يتابع سير عملية الاستفتاء (1)

واطمأن المحافظ على عملية الاستفتاء التى  تسير بكل يسر وسلاسة ،وعدم وجود معوقات مؤثرة على إجراء الاستفتاء، مشيرا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم بشكل ميسر وسلس، لافتا إلى بعض المشاهد الوطنية التى رأها أثناء تفقده اللجان من أهمها حرص الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن على المشاركة فى هذا الاستحقاق  الديمقراطى الهام.

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع المواطنين أمام اللجان، مطمئنا منهم على مستوى التيسيرات المقدمة لهم للإدلاء بأصواتهم، حيث عبر الكثير منهم على حرصهم على المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية من منطلق حبهم لوطنهم، ورغبتهم فى مزيد من الإستقرار ومواصلة جهود الدولة نحو تحقيق التنمية.

محافظ بنى سويف يتابع سير عملية الاستفتاء (3)

كما ثمن المحافظ المجهودات الكبيرة التى يبذلها رجال الأمن فى تأمين المقرات واللجان الإنتخابية، بجانب مجهودات التنفيذيين والجهات المعنية، مشيرا إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لخروج عملية الاستفتاء بالشكل اللائق والحضاري.

وكان المحافظ قد تفقد فى وقت سابق من اليوم سير عملية الاستفتاء بعدد من اللجان الانتخابية فى بعض مراكز المحافظة، والتى أدلى خلالها بصوته باللجنة الفرعية بمقر جمعية الشبان المسلمين بمدينة بنى سويف.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أنهت  استعداداتها المكثفة  للاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستقبال مليون و800 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقر انتخابى تحتوى على 514 لجنة، وذلك من خلال مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم،ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

محافظ بنى سويف يتابع سير عملية الاستفتاء (5)

كما تم إتاحة كافة اللجان أمام الوافدين والمغتربين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وذلك بحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات  أنه على رؤساء اللجان الفرعية تمكين الناخب الوافد  من الإدلاء بصوته  واثبات اسمه ورقمه القومى وتوقيعه وتوقيع أمين اللجنة المختص بالكشف المستقل بالوافدين، مع اتباع كافة القواعد القانونية وقرارات الهيئة المنظمة لعملية الاستفتاء فى عملية تصويت الوافدين وفرز أصواته.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 


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