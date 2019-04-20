صور.. محافظ البحر الأحمر يستقبل رئيس المجلس النيابى الصربى بمطار الغردقة

استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، دراجان مركوڤيتشى بالما"، رئيس المجلس النيابى الصربى، فور وصوله الغردقة بمطار الغردقة الدولى والذى يزور الغردقة على رأس وفد من المستثمرين والإعلاميين الصربيين للترويج للمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر.

ومن جانبه رحب المحافظ برئيس المجلس النيابى، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، متمنيا زيادة أعداد السائحين الصربيين للاستمتاع بالمنتجعات السياحية بمختلف مدن البحر الأحمر ، مشيرا إلى أهمية تيسير رحلات طيران مباشرة بين مدينتى بلجراد الصربية الغردقة.

كما وجه المحافظ الشكر للشعب الصربى بمناسبة حفل إزاحة الستار عن تمثالى الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس عبد الفتاح السيسى بمتحف الشمع بمدينة ياجودينا الصربية، مؤكدا على سعادته البالغة بإقامة هذا التمثال، مشيدا بعمق العلاقات المصرية الصربية فى مختلف المجالات وخاصة السياحة.

ووجه رئيس المجلس النيابى الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا أنه سيعمل جاهدا لزيادة معدلات السياحة الصربية الوافدة لمحافظة البحر الأحمر وخاصة مدينتى الغردقة ومرسى علم، مضيفًا أن المواطنين الصربيين يحبون الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسى فى إدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا.

يذكر أن اللواء أحمد عبد الله ارسل تحياته للوفد الصربى الذى وصل أمس إلى مدينة الغردقة ويضم مجموعة كبيرة من الإعلاميين وأصحاب شركات سياحة ووكلاء سفر صربيين، طالبا منهم أن ينقلوا الصورة الحقيقية والصحيحة عن مصر من خلال أجهزة الإعلام والصحف، وعبر وسائل التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أهمية اعلام المواطن الصربى بجمال وروعة شواطئ البحر الأحمر.