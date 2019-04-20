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صور.. قيادات المطار يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء بلجنة ميناء القاهرة الجوى

السبت، 20 أبريل 2019 12:38 م
صور.. قيادات المطار يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء بلجنة ميناء القاهرة الجوى قيادات مطار القاهرة الدولي
كتبت رحاب نبيل
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أدلى عدد من قيادات مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك باللجان الانتخابية بميناء القاهرة الجوى.
 
وكان أبرزهم اللواء طيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، واللواء حسام حمادة مدير مبنى الصالة الموسمية، واللواء إيهاب طه مدير مبنى الركاب رقم 3.
 
وشهدت اللجان الانتخابية بمطار القاهرة الدولى تواجدا مكثفا من قبل الركاب المسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدنى والعاملين بالشركات التابعة للوزارة، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 
 
كما شهدت اللجان الانتخابية بصالة 1 ومبنى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية فى حرم اللجان التصويت.
 
وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزى، لجنتين  بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3 ، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير اوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت. 
 
وتجرى عملية التصويت فى الاستفتاء على الدستور من خلال 10 آلاف و878 مركزا، ونحو 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.
 
 
 
قيادات مطار القاهرة الدولي (2)
 
قيادات مطار القاهرة الدولي (3)
 
قيادات مطار القاهرة الدولي (4)
 
قيادات مطار القاهرة الدولي (1)
 
 
 

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