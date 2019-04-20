صور.. طوابير أمام لجان الاستفتاء ببورسعيد والنساء وكبار السن يتصدرون المشهد

بورسعيد - السيد فلاح و محمد فرج

شهدت لجان التصويت على التعديلات الدستورية فى محافظة بورسعيد طوابير أمام اللجان التصويت، وتصدر المشهد النساء وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما شهدت لجان المغتربين طوابير للعاملين بشركات غرب بورسعيد، خاصة العاملين فى حقل ظهر، بعد أن خرجوا فى مسيرات بالأتوببسات لمقر اللجان.

ويبلغ من لهم حق التصويت فى محافظة بورسعيد 506 ألف و306 ناخبًا وناخبة يدولون بأصواتهم أمام 101 مركز موزعين على ١١١ مقر انتخابي ولجنة فرعية، منها 32 لجنة بحى الزهور و7 بحى الشرق و16 بحى الضواحى، و11 بحى العرب و20 بحى المناخ و10 بحى الجنوب و11 بحى ببورفؤاد أول ولجنة بحى ببورفؤاد ثان بالإضافة لـ 3 لجان للوافدين.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.