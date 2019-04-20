صور.. شقيق الشهيد المنسى يُدلى بصوته فى العاشر وزوجة السحيلى بكفر صقر

الشرقية – فتحية الديب

أدلى المهندس محمد صابر المنسى، شقيق العقيد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمقر اللجنة الفرعية بالمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالمجاورة الثالثة والثلاثين بالعاشر.

على جانب آخر، قالت همت الجندى، زوجة الشهيد المقدم محمد خالد السحيلى، ابن مركز كفر صقر، ورئيس مباحث قسم ثالث العريش الذى استشهد ومعه قوة من مباحث القسم فى هجوم إرهابى على القسم، إنها صوتت بنعم من أجل مصر والاستقرار.

وتابعت الجندى: "مصر تشهد فى الفترة الحالية حالة من الأمن والآمان، بفضل رجال الشرطة البواسل والقوات المسلحة الذين يضحوا بأرواحهم الغالية من أجل الوطن".

يذكر أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و 1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية ، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

يذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم..



































