video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شقيق الشهيد المنسى يُدلى بصوته فى العاشر وزوجة السحيلى بكفر صقر

السبت، 20 أبريل 2019 05:32 م
صور.. شقيق الشهيد المنسى يُدلى بصوته فى العاشر وزوجة السحيلى بكفر صقر أسر الشهداء تشارك بالاستفتاء على تعديل الدستور
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق

أدلى المهندس محمد صابر المنسى، شقيق العقيد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمقر اللجنة الفرعية بالمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالمجاورة الثالثة والثلاثين بالعاشر.

 على جانب آخر، قالت همت الجندى، زوجة الشهيد المقدم محمد خالد السحيلى، ابن مركز كفر صقر، ورئيس مباحث قسم ثالث العريش الذى استشهد ومعه قوة من مباحث القسم فى هجوم إرهابى على القسم، إنها صوتت بنعم من أجل مصر والاستقرار.

وتابعت الجندى: "مصر تشهد فى الفترة الحالية حالة من الأمن والآمان، بفضل رجال الشرطة البواسل والقوات المسلحة الذين يضحوا بأرواحهم الغالية من أجل الوطن".

يذكر أن محافظة الشرقية، بها  23 لجنة عامة  11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و 1159 لجنة فرعية  بجنوب وشمال الشرقية ، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

يذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم..

أسر الشهداء تشارك بالاستفتاء على تعديل الدستور (1)
 

 

أسر الشهداء تشارك بالاستفتاء على تعديل الدستور (2)
 

 

أسر الشهداء تشارك بالاستفتاء على تعديل الدستور (3)
 

 

أسر الشهداء تشارك بالاستفتاء على تعديل الدستور (4)
 

 

أسر الشهداء تشارك بالاستفتاء على تعديل الدستور (5)
 

 

أسر الشهداء تشارك بالاستفتاء على تعديل الدستور (6)
 

 

أسر الشهداء تشارك بالاستفتاء على تعديل الدستور (7)
 

 

أسر الشهداء تشارك بالاستفتاء على تعديل الدستور (8)
 

 

أسر الشهداء تشارك بالاستفتاء على تعديل الدستور (9)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكبر معمرة فى الشرقية تدلى بصوتها بلجنة بكفر صقر وتلتقط صورا مع السيدات

محافظ الشرقية يزور مقر الفرقة 6 مدرع لمتابعة سير انتظام الإستفتاء

صور.. زوجة الشهيد أحمد الشبراوي تدلى بصوتها: نعم للدستور لاستقرار مصر

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة