صور.. شباب مصر يشارك فى الاستفتاء بلجان مدينة نصر

كتب كريم صبحى - تصوير أشرف فوزى

شهدت لجان مدينة نصر إقبال متزايد من الشباب والفتيات والسيدات للإدلاء بصوتهم فى الاستفتاءات على التعديلات الدستورية.

قال الدكتور خالد بدوى المنسق العام لتكتل شباب مصر من أمام إحدى اللجان بمدينة نصر، إن شباب مصر هو تكتل شبابى يضم جميع فئات الشباب من مختلف الأعمار والكيانات، ويهدف لتنمية وثقل مهارات الشباب، ويقوم بالتوعية السياسية والمجتمعية لدعم الدولة المصرية فى مختلف المحافظات.

بينما قالت يمنى إبراهيم وطاهر أبو زيد عضوى الأمانة العامة، إن شباب مصر يهدف إلى توعية الشباب بأهمية الاستحقاقات الانتخابية، من ضمنها التعديلات الدستورية وأهميتها فى صنع مستقبل يليق بشباب مصر.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.