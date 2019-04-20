video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. سحر نصر لـ"اليوم السابع": الاستفتاء رسالة قوية من المصريين للعالم

السبت، 20 أبريل 2019 05:38 م
صور.. سحر نصر لـ"اليوم السابع": الاستفتاء رسالة قوية من المصريين للعالم سحر نصر وحفيدتها باستفتاء التعديلات الدستورية
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن الاستفتاء والإقبال عليه بمثابة رسالة قوية من كل المصريين للعالم.

 

وقالت نصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن العالم كله يشيد بتفهم الشعب المصرى للإصلاحات الاقتصادية  والكل رفع القبعة للشعب العظيم، واليوم الشعب يثبت للعالم تفهمه أيضا لما يتم من إصلاح سياسى يهدف إلى الاستقرار .

 

وأشادت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بحرص المصريين على المشاركة في أول أيام الاستفتاء فى مختلف محافظات مصر، والإقبال من المصريين بمختلف الفئات على المشاركة بقوة فى العملية التصويتية، خاصة الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن هذا هو اليوم الذي يثبته فيه المصريين أنهم يد واحدة، داعية باق المصريين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال ايام التصويت حتى الاثنين المقبل.

22613283

وقالت نصر: "دا واجب وطني علينا كمواطنين مصريين تجاه بلدنا ومستقبلها والمشاركة في التعديلات التي أقرها مجلس النواب رسالة للعالم أجمع بأن مصر تسير على الطريق الصحيح وسط أجواء من الديمقراطية وحرية الاختيار وشعبها يمارس حقوقه السياسية بكل حرية ونزاهة".

22613284

ودعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كل مواطن مصري له حق التصويت أن يشارك ويدلي بصوته ويقف يد واحدة من أجل استكمال الانجازات التى تحققت من أجل بناء مصر الجديدة، وتحسين الاقتصاد المصرى.

22613279

وقدمت الوزيرة، الشكر للمواطنين على وعيهم بمسؤوليتهم تجاه بلدهم، مؤكدة أن الشعب المصري دائما يثبت أنه القادر على صناعة الانجازات، موضحة أن استقرار مصر بجانب الإصلاحات التشريعية الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، كل هذا يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما يحسن النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل للمصريين وخاصة الشباب والمرأة.

22613280

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع إلى التعاون لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري.

 

وقدمت نصر، الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية علي دورهم في تأمين الانتخابات والحفاظ علي سلامة وأمن مصر. أدلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت 20 ابريل 2019م بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في لجنة مدرسة مصر الجديدة الرسمية لغات بنات في أول أيام التصويت بالاستفتاء.

22613282

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات لتدعيم الاستقرار وجذب الاستثمارات.. الحفاظ على المكتسب الدستورى بتحديدها بولايتين فقط دون المساس بها.. والتطبيق الفورى على الرئيس الحالى استجابة لمقترحات الحوار المجتمعى

500 ألف فرصة عمل.. استثمار المليارات فى المنطقة الاقتصادية.. اعرف التفاصيل

سحر نصر

وزيرة الاستثمار

الاستفتاء

الشعب المصرى

اول يوم استفتاء

التعديلات الدستورية




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة