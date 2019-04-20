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صور ..زكى عابدين يدلى بصوته داخل لجنة التصويت بالعاصمة الإدارية وسط إقبال كبير من العمال

السبت، 20 أبريل 2019 12:34 م
صور ..زكى عابدين يدلى بصوته داخل لجنة التصويت بالعاصمة الإدارية وسط إقبال كبير من العمال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة
كتب أحمد حسن
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 أدلى اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، بصوته على  التعديلات الدستوري داخل احدى اللجان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وشارك مئات العمال داخل العاصمة الإدارية الجديدة فى الاستفتاء ، حيث اصطف العمال امام اللجان حرصا منهم علي المشاركة فى هذا الحدث الذي يرسم سياسة مصر المستقبلية.
 
من جانبه قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس سركة العاصمة الإدارية الجديدة، ان تنظيم ٣ لجان داخل العاصمة الإدارية يرجع الي اهتمام الدولة بكافة العاملين بمختلف المشروعات القومية، مشيرا الي ان العمال حرصوا منذ صباح اليوم علي الإسراع للمشاركة والإدلاء بصوتهم فى التعديلات الدستورية.
 
 
احمد زكى عابدين
احمد زكى عابدين

اللواء أحمد زكى عابدين يدلى بصوته
اللواء أحمد زكى عابدين يدلى بصوته

 


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التعديلات الدستورية

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