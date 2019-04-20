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صور.. رئيس الوزراء يتوجه بالشكر للعاملين بالمركز الإعلامي للحكومة علي مجهودهم

السبت، 20 أبريل 2019 03:57 م
صور.. رئيس الوزراء يتوجه بالشكر للعاملين بالمركز الإعلامي للحكومة علي مجهودهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للعاملين بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على مجهودهم، مؤكدا أنه يتابع ما يقومون به مجهود، جاء ذلك خلال تفقده المركز الإعلامى بمقره داخل مركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك على هامش متابعته لسير عملية الإستفتاء علي التعديلات الدستورية من غرفة العمليات المركزية للحكومة. 
وإلتقط رئيس الوزراء صورة جماعية مع العاملين بالمركز الإعلامي . 
 
ويتكون المركز من أربع وحدات رئيسية هي: وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإنتاج المرئى والمسموع، ووحدة الإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى، وأخيرًا وحدة الرصد والتحليل لكل ما ينشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
 
رئيس الوزراء يتفقد المركز الإعلامي للحكومة (1)
 
 
رئيس الوزراء يتفقد المركز الإعلامي للحكومة (2)
رئيس الوزراء يتفقد المركز الإعلامي للحكومة (3)
 
رئيس الوزراء يتفقد المركز الإعلامي للحكومة (4)
 
رئيس الوزراء يتفقد المركز الإعلامي للحكومة (5)
 

 


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المركز الاعلامي للحكومة

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مصطفي مدبولي




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