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صور.. الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية بالدقى

السبت، 20 أبريل 2019 07:32 م
صور.. الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى يدلى بصوته فى التعديلات الدستورية بالدقى الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى أثناء الإدلاء بصوته
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أدلى الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، داخل لجنة الشهيد مقدم أحمد أبوالدهب، الإعدادية بنين، بالدقى.
 
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الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى أثناء الإدلاء بصوته
 
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الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى أثناء الإدلاء بصوته
 
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الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى أثناء الإدلاء بصوته
 
 
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الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى عقب الإدلاء بصوته
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. 
 
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. 
 

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