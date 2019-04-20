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السبت، 20 أبريل 2019 05:59 م
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صور.. إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاستفتاء بالمنوفية

السبت، 20 أبريل 2019 05:54 م
صور.. إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاستفتاء بالمنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تزايدت أعداد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة المنوفية، وخاصة بمدينة شبين الكوم وبالتحديد أمام لجان مدرسة الثانوية القديمة بنات حاملين أعلام مصر ،ومرددين هتافات تحيا مصر ،تحيا مصر .

وقد حرص المواطنين على التواجد أمام اللجان والانتظار لفترات طويلة للإدلاء بأصواتهم فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة .

وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

المواطنين خلال الاستفتاء (1)
 
المواطنين خلال الاستفتاء (2)
 
المواطنين خلال الاستفتاء (3)
 
المواطنين خلال الاستفتاء (4)
 
 
 
المواطنين خلال الاستفتاء (5)
المواطنين خلال الاستفتاء (6)
 
المواطنين خلال الاستفتاء (7)
 

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