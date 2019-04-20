صور.. إقبال على لجنة المغتربين بميناء الإسكندرية

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

شهدت لجنة المغتربين داخل ميناء الإسكندرية، إقبالا كبيرا من العاملين بالهيئة، فى اليوم الأول للاستفتاء على الدستور.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمى لهيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم تخصيص لجنتين داخل ميناء الإسكندرية ولجنة بميناء الدخيلة تسهيلا للعاملين بالهيئة للإدلاء بأصواتهم ومنهم المغتربون.

ووجه اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بتسهيل كافة الإجراءات للعاملين .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.