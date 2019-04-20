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صور.. أئمة الأوقاف ببورسعيد يدلون بأصواتهم فى لجان التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 12:43 م
صور.. أئمة الأوقاف ببورسعيد يدلون بأصواتهم فى لجان التعديلات الدستورية الاستفتاء على الدستور
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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حرص أئمة الأزهر وأوقاف بورسعيد، علي التوجه إلى مقرات اللجان الانتخابية للتصويت علي التعديلات الدستورية منذ الساعات الأولي لانطلاق التصويت علي الدستور .
 
ودفعت مديرية أوقاف بورسعيد، بقوافل للأئمة المغتربين من خارج المحافظة للتوجه والإدلاء بأصواتهم داخل اللجان المتخصصة لذلك من قبل اللجنة العليا للانتخابات. 
 
وأقبل المئات من أهالى بورسعيد على لجنة التيمورية بنطاق حى الشرق في المحافظة، على لجان إستفتاء التعديلات الدستورية  وذلك وسط حالة من الاستنفار الأمنى لقوات الجيش والشرطة.
 
وحرصت شركات بورسعيد التابعة لهيئة قناة السويس متمثلة في الإنشاءات البحرية والبورسعيدية والقناة للرباط وأنوار السفن، علي حشد عمالها منذ صباح اليوم للمشاركة في استحقاق التعديلات الدستورية. 
 
وقامت الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بأتوبيسات تحمل إعلام مصر ومكبرات للصوت للتوجه بالعمال إلي مقرات الانتخابات الخاصة بهن في مشهد أشبه بالاحتفالية.
 
 
ويبلغ من لهم حق التصويت فى محافظة بورسعيد 506 ألف و306 ناخبًا وناخبة يدولون بأصواتهم أمام 101 مركز موزعين على ١١١ مقر انتخابي ولجنة فرعية، منها 32 لجنة بحى الزهور و7 بحى الشرق و16 بحى الضواحى، و11 بحى العرب و20 بحى المناخ و10 بحى الجنوب و11 بحى ببورفؤاد أول ولجنة بحى ببورفؤاد ثان بالإضافة لـ 3 لجان للوافدين.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
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