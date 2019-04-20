سفير مصر بدبى: نوفر كافة التسهيلات للتصويت على التعديلات بمقرات أبوظبى ودبى

كتب آسر أحمد

قال الدكتور شريف البديوى، سفير مصر فى دولة الإمارات، بشأن عملية الاستفتاء على الدستور بالخارج، التى بدأت أمس، إن السفارة تقوم بتوفير خيام خارجية مكيفة وتسهل عملية وصول الناخبين إلى صندوق الاقتراع، حيث لا تستغرق عملية التصويت أكثر من 5 دقائق، وذلك بعد أن يقدم الناخب للجنة الانتخابية بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر الجديد الذى يحتوى على الرقم القومي

وأضاف البديوى، فى تصريحات صحيفة، أن عملية التصويت تستمر حتى التاسعة مساءً خلال أيام الاقتراع المحددة، مشيرًا إلى أنه يحق التصويت لكل مواطن مصرى موجود بدولة الإمارات مقيمًا كان أو زائرًا خلال فترة الاقتراع، ويحمل أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر"، مشيدًا بتعاون الجهات المسئولة فى الإمارات وتوفير كل الإمكانات لتسهيل عمليات الاقتراع فى مقرات التصويت بأبوظبى ودبي.

وقال سفير مصر فى الإمارات، إن السفارة والقنصلية توفران خلال أيام الاقتراع فرصة تسجيل أسماء أبناء الجالية فيما يتعلق بالموقف التجنيدى، وكذلك استخراج بطاقة الرقم القومى، حيث من المقرر قريبًا قدوم اللجنة العسكرية لإنهاء الموقف التجنيدى بالتزامن مع قدوم لجنة الأحوال المدنية لتجديد واستخراج بطاقة الرقم القومى، مضيفًا: "عند تحديد موعد قدوم اللجنتين سيتم الاتصال بالمصريين الذين قيدوا أسماءهم لإبلاغهم بموعد القدوم إلى السفارة أو القنصلية لإنجاز المعاملة"، موضحًا دور السفارة فى تقدم عددًا كبيرًا من الخدمات، فى مقدمتها تجديد جوازات السفر وتصريح العمل والتصديقات واستخراج شهادات الميلاد والتوكيلات.