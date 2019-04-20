سفير مصر بالكويت: إقبال غير مسبوق فى اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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قال سفير مصر لدى الكويت طارق القونى إن اليوم الثانى من عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية فى الكويت، شهد إقبالا غير مسبوق من قبل الناخبين، لاسيما الشباب.

وأوضح القونى - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، عقب إغلاق صناديق الاقتراع فى اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالسفارة المصرية بالكويت - أن اليوم الثانى من الاقتراع شهد إقبالا كبيرا من قبل الناخبين عقب فتح صناديق الاقتراع مباشرة، إلا أن الأعداد تزايدت بشكل غير مسبوق بعد عصر اليوم، عقب انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف أن اليوم الثانى من أيام الاقتراع تميز بتواجد جميع الأعمار داخل اللجنة الانتخابية؛ حيث ظهر العنصر النسائى بوضوح اليوم، وكذلك الشباب، بالإضافة إلى كبار السن الذين لم تمنعهم ظروفهم الصحية من آداء الواجب الوطنى.

وأشار سفير مصر لدى الكويت إلى أن الجالية المصرية تضرب مع كل استحقاق دستوري، مثالا فى الوطنية من خلال مشاركتها المشهود لها وسط جميع الجاليات المصرية على مستوى العالم.



وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القونى قد أغلق أبواب اللجنة الانتخابية، فى ختام اليوم الثانى للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج؛ وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للكويت، طبقا للمواعيد المقررة من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات؛ حيث قام باغلاق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، ووضعها بمكان مؤمن داخل المقر الانتخابى بالسفارة.