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روسيا اليوم تبرز انفراد "اليوم السابع" بحوار رئيس البرلمان حول تعديلات الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 12:28 ص
روسيا اليوم تبرز انفراد "اليوم السابع" بحوار رئيس البرلمان حول تعديلات الدستور الكاتب الصحفى خالد صلاح يحاور الدكتور على عبد العال
كتب هيثم سلامة
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سلط موقع روسيا اليوم، الضوء على انفراد "اليوم السابع".. لأول حوار مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد إنجاز التعديلات الدستورية، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير ومجلس إدارة اليوم السابع.

موقع روسيا اليوم
موقع روسيا اليوم

وتناقل موقع روسيا اليوم، تصريحات رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور على عبد العال، على موقع اليوم السابع حول البلاغات المقدمة ضد نواب معارضين بسبب أرائهم الرافضة للتعديلات الدستورية والتى رفض الهجوم الذى تعرضوا له، قائلاً: "البلاغات ضد المعارضين بسبب آرائهم للشهرة وترسل رسائل خاطئة بالداخل والخارج".

 

وأكد الدكتورعلى عبد العال فى حواره، أن أهم ما تقدمه التعديلات الدستورية ضمان استقلال القضاء واستقرار مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، إضافة مهمة القوات المسلحة فى صون الدستور ومدنية الدولة أقرار للأمر الواقع وقد طالب الشعب قواته بالتدخل فى 25 يناير و30 يونيو.

 

وأشار قائلاً: "أكرر للمرة المائة رئيس الجمهورية لم يطلب التعديلات ولم يتدخل فيها إنما كانت نبتاً برلمانياً نتحمل مسئوليته"، وأضاف :"لم تحدث أية اتصالات مع السلطة التنفيذية أو القيادة السياسية خلال فترة مناقشة التعديلات الدستورية".

 

وأوضح قائلاً: "التعديلات حزمة متكاملة تعتمد على تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجاً و استحداث مجلس الشيوخ ومنصب نائب الرئيس و معالجة القصور الشديد في مدة الرئاسة".

 


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