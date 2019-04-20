video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس الشورى السعودى يؤكد دعم العراق فى كافة المجالات

السبت، 20 أبريل 2019 02:17 م
رئيس مجلس الشورى السعودى يؤكد دعم العراق فى كافة المجالات رئيس مجلس الشورى السعودى عبد الله بن محمد آل الشيخ
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس مجلس الشورى السعودى عبد الله بن محمد آل الشيخ، دعم بلاده للعراق فى كافة المجالات، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وقال آل الشيخ - فى كلمته بمؤتمر بغداد لبرلمانات دول جوار العراق، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم السبت - "إننا نجتمع اليوم في بغداد بعد أن استعاد العراق دوره العربي والإقليمي، ونحرص على الوقوف مع العراق في جميع المجالات".. مضيفا أن العراق استعاد عافيته وعاد لمكانه الطبيعي في المنطقة العربية.
وأوضح أن العلاقات السعودية العراقية شهدت تطورا ملحوظا، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي للرياض، وتوقيع 13 مذكرة تفاهم، وإنشاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي لتبادل المصالح المشتركة.
وتابع بالقول "إننا نجتمع اليوم في هذه القمة التي نحتفل بها بانتصار العراق على الإرهاب و"داعش" والذي ساهمت بلادنا ضمن التحالف الدولي للقضاء عليه" مؤكدا تسخير الجهود للقضاء على مظاهر الإرهاب وسن القوانين التي تجرم العمليات الإرهابية بكافة أنواعها ووضع قوائم بالمنظمات الإرهابية وأفرادها وفضح أساليبها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سوريا تشارك فى مؤتمر برلمانات دول جوار العراق

مقتل 12 داعشيا وضبط 12 آخرين بكركوك والأنبار فى العراق

العراق

السعودية

مجلس الشورى السعودى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة