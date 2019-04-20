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رئيس "النواب" العراقى: نواصل الحرب على الإرهاب بمساعدة إقليمية ودولية

السبت، 20 أبريل 2019 01:04 م
رئيس "النواب" العراقى: نواصل الحرب على الإرهاب بمساعدة إقليمية ودولية رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى
أ ش أ
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أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم السبت، أن بغداد تواصل الحرب على الإرهاب بمساعدة إقليمية ودولية ، مشيرا إلى أن العراق استعاد مكانته بين دول المنطقة.
وقال الحلبوسى - خلال قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق والمنعقدة اليوم وفقا لقناة" السومرية نيوز" - إن علاقات العراق وطيدة بدول الجوار، مضيفًا "نعول على تطويرها وما يربط بجيراننا المصير الجغرافى المشترك والمصالح المشتركة".
وأشار رئيس البرلمان العراقى إلى أن بلاده تعمل مع الأصدقاء للتصدى لفكر الإرهاب، معربًا عن شكره لدول الجوار والدول الصديقة التى قدمت المساعدة فى القضاء على التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن العراق قاتل بشجاعة ضد الإرهاب بفضل تعاون أبنائه.


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