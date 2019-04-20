تعليم شمال سيناء تطلق حملة "جبر الخواطر" لخدمة 500 طالب معاق وأسرهم

شمال سيناء ـ محمد حسين

تطلق إدارة التربية الخاصة بتعليم شمال سيناء خلال الأيام القليلة القادمة حملة "جبر الخواطر" لخدمة 500 من طلبة المدارس المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، والطلبة الأيتام، وأسرهم.

وقالت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ان المبادرة تستهدف، تقديم مساعدات للطلبة من هذه الفئات خلال شهر رمضان والاعتماد على اهل الخير، وعمل إفطار جماعى، وتقديم شنطة رمضان، وملابس للعيد، ومساعدات مالية.

إضافة لتنظيم أمسيات وبرامج ترفيهية وفنية خلال شهر رمضان بعد الإفطار، وعمل مسابقات دينية وتقديم جوائز تحفيزية، وتوزيع كعك العيد وتوصيله إلى منازل الطلبة المعاقين والأيتام.

أضافت أنه سيستفيد من الفعالية 300 طالب بمدارس التربية خاصة، و200 طالب بمراحل الدمج المختلفة.

وأشارت مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء، أنه سبق تنفيذ عددا من المبادرات لخدمة الطلبة المعاقين بشمال سيناء، وهى مبادرة فرحتنا فى لمتنا، ومبادرة مفيش مستحيل ، ومبادرة علمنى صح لذوى القدرات الخاصة، وجميعها تمت تحت رعاية وبحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.