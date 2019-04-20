video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل دعوى نزع ملكية "مزرعة الموت" بالدلنجات لـ1 يوليو

السبت، 20 أبريل 2019 04:04 م
تأجيل دعوى نزع ملكية "مزرعة الموت" بالدلنجات لـ1 يوليو مجلس الدولة_صورة ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشاريسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بنزع ملكية المزرعة التى عثر بها على متفجرات بمدينة الدلنجات محافظة البحيرة، والتى يطلق عليها اسم "مزرعة الموت"، ومساحتها 30 فدانا، وطرحها للبيع بمزاد علنى وإيداع قيمتها فى صندوق تحيا مصر، لجلسة 1 يوليو المقبل .

 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 43711 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن تلك المزرعة عثر بداخلها على متفجرات وأسلحة وذخيرة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الدولة يتابع سير الاستفتاء والأعضاء المشرفين بغرف العمليات

نادى قضاة مجلس الدولة: انتهاء عمليات تسكين القضاة المشرفين على الاستفتاء

بحث لنائب رئيس مجلس الدولة عن المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

مجلس الدولة

الحوادث

مزرعة الموت

نزع ملكية




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة