تأجيل دعوى نزع ملكية "مزرعة الموت" بالدلنجات لـ1 يوليو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشاريسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بنزع ملكية المزرعة التى عثر بها على متفجرات بمدينة الدلنجات محافظة البحيرة، والتى يطلق عليها اسم "مزرعة الموت"، ومساحتها 30 فدانا، وطرحها للبيع بمزاد علنى وإيداع قيمتها فى صندوق تحيا مصر، لجلسة 1 يوليو المقبل .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 43711 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن تلك المزرعة عثر بداخلها على متفجرات وأسلحة وذخيرة تستخدم في الأعمال الإرهابية.