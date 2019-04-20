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بعد استئناف التصويت علي الاستفتاء.. تزايد الإقبال علي لجان القاهرة الجديدة

السبت، 20 أبريل 2019 06:01 م
بعد استئناف التصويت علي الاستفتاء.. تزايد الإقبال علي لجان القاهرة الجديدة إقبال كثيف على اللجان
كتبت أمنية الموجى - تصوير حسام عاطف
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أقبل عدد كبير من المواطنين علي اللجان الانتخابية بالقاهرة الجديدة والتجمع، وذلك عقب استئناف التصويت باليوم الأول على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، ودعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل الجاري.
 
وازداد إقبال المواطنين علي لجان مدرسة القاهرة الجديدة التجريبية، وتردد عدد من المسئولين علي لجنة "6" برئاسة المستشار شريف عبد المنعم، أبرزهم مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، وكرم جبر.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 
 

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