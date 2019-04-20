بأكبر علم لمصر.. الشباب والرياضة بسوهاج تنظم مسيرة للمشاركة بالاستفتاء

سوهاج - محمود مقبول

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، مسيرة من الشباب حاملين أكبر علم لجمهورية مصر العربية، ومرددين هتافات وطنية، وأثناء المسيرة حثوا جموع المواطنين بسوهاج بكافة طوائفهم وإنتمائاتهم على النزول والإدلاء بأصواتهم حول التعديلات الدستورية.

ومن جانبه قال كمال أبوضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والذى ترأس المسيرة، أن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تقوم بدور كبير فى نشر الصورة الصحيحة للتعديلات الدستورية لمكافحة الشائعات التى تحيط بالمشهد السياسى المصاحب لعملية إجراء الاستفتاء، مؤكدا أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة قامت بتنفيذ العديد من الندوات الخاصة بالتعديلات الدستورية دعت فيها المتخصصين لشرح كافة المواد المراد التصويت عليها وأسباب تعديلها وقد لاقى هذا قبولا كبير من الشباب خاصة.

وشهدت اللجان التصويتية على التعديلات الدستورية بمركز جزيرة شندويل شمال مدينة سوهاج والبالغ عدد مراكزها الإنتخابية 11 مركز انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 12 لجنة فرعية، وعدد المقيد بالجداول الانتخابية 42107 ناخب وناخبة، إقبالا كثيفا من قبل السيدات والمواطنين، حيث أمتدت الطوابير من داخل اللجنة حتى خارجها، وقامت الأجهزة الأمنية بإشراف مركز شرطة جزيرة شندويل بتوفير كل سبل الراحة للمواطنين من كراسى متحركة وكراسى ثابتة للانتظار أمام اللجان.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



اقبال جزيرة شندويل (4)