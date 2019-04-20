video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بأكبر علم لمصر.. الشباب والرياضة بسوهاج تنظم مسيرة للمشاركة بالاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 03:23 م
بأكبر علم لمصر.. الشباب والرياضة بسوهاج تنظم مسيرة للمشاركة بالاستفتاء مسيرة بأكبر علم للحث على المشاركة بالتعديلات الدستورية بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، مسيرة من الشباب حاملين أكبر علم لجمهورية مصر العربية، ومرددين هتافات وطنية، وأثناء المسيرة حثوا جموع المواطنين بسوهاج بكافة طوائفهم وإنتمائاتهم على النزول والإدلاء بأصواتهم حول التعديلات الدستورية.

ومن جانبه قال كمال أبوضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والذى ترأس المسيرة، أن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تقوم بدور كبير فى نشر الصورة الصحيحة للتعديلات الدستورية لمكافحة الشائعات التى تحيط بالمشهد السياسى المصاحب لعملية إجراء الاستفتاء، مؤكدا أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة قامت بتنفيذ العديد من الندوات الخاصة بالتعديلات الدستورية دعت فيها المتخصصين لشرح كافة المواد المراد التصويت عليها وأسباب تعديلها وقد لاقى هذا قبولا كبير من الشباب خاصة. 

وشهدت اللجان التصويتية على التعديلات الدستورية بمركز جزيرة شندويل شمال مدينة سوهاج والبالغ عدد مراكزها الإنتخابية 11 مركز انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 12 لجنة فرعية، وعدد المقيد بالجداول الانتخابية 42107 ناخب وناخبة، إقبالا كثيفا من قبل السيدات والمواطنين، حيث أمتدت الطوابير من داخل اللجنة حتى خارجها، وقامت الأجهزة الأمنية بإشراف مركز شرطة جزيرة شندويل بتوفير كل سبل الراحة للمواطنين من كراسى متحركة وكراسى ثابتة للانتظار أمام اللجان.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

 

اقبال جزيرة شندويل (4)
اقبال جزيرة شندويل (4)

 

مشاركة الشباب والرياضة بسوهاج بالتعديلات الدستورية بأكبر علم (3)
مشاركة الشباب والرياضة بسوهاج بالتعديلات الدستورية بأكبر علم (3)

 

مشاركة الشباب والرياضة بسوهاج بالتعديلات الدستورية بأكبر علم (4)
 
مشاركة الشباب والرياضة بسوهاج بالتعديلات الدستورية بأكبر علم (5)
 
مشاركة الشباب والرياضة بسوهاج بالتعديلات الدستورية بأكبر علم (6)
 
مشاركة الشباب والرياضة بسوهاج بالتعديلات الدستورية بأكبر علم (7)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس جامعة سوهاج وكفيف يدليان بصوتيهما فى التعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة