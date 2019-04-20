امشى مظبوط.. الكاميرات تراقب محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى السيدة عائشة

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة بواسطة كاميرات مراقبة محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى السيدة عائشة منعا للزحام أثناء إجراء إصلاح الفواصل وتطوير الكوبرى.

وتشمل منطقة الإغلاق الجزئى فى المسافة من مجرى العيون باتجاه القلعة، وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات، كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدماتها لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة أثناء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البلاطات والفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بكوبرى السيدة عائشة بجانب إزالة طبقة الرصف التالفة من أرضية الكوبرى وضبط الميول الهندسية.