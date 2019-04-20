video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 01:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

امشى مظبوط.. الكاميرات تراقب محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى السيدة عائشة

السبت، 20 أبريل 2019 01:00 ص
امشى مظبوط.. الكاميرات تراقب محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى السيدة عائشة كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة بواسطة كاميرات مراقبة محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى السيدة عائشة منعا للزحام أثناء إجراء إصلاح الفواصل وتطوير الكوبرى.

 

وتشمل منطقة الإغلاق الجزئى فى المسافة من مجرى العيون باتجاه القلعة، وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات، كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدماتها لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة أثناء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البلاطات والفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بكوبرى السيدة عائشة بجانب إزالة طبقة الرصف التالفة من أرضية الكوبرى وضبط الميول الهندسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور تضبط 3249 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

النيابة تطلب التحريات للتأكد من حقيقة انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية فى المرج

رايح جاى .. بيراميدز يُسقط الأهلي للمرة الثانية ويتصدر الدوري مع الزمالك

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور القاهرة

كوبرى السيدة عائشة

اصلاح و تطوير الفواصل

اخبار مصر




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة