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الوطنية للانتخابات: ما تشهده مصر عُرس ديمقراطى لفت أنظار العالم

السبت، 20 أبريل 2019 04:18 م
الوطنية للانتخابات: ما تشهده مصر عُرس ديمقراطى لفت أنظار العالم المستشار محمود الشريف
كتب: إبراهيم قاسم – سمير حسنى - هدى أبو بكر
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قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن ما تشهده مصر هو عرس ديمقراطى تتمثل فى ممارسة الديمقراطية بشكل حقيقى وفعال لفت أنظار العالم فى لحظاته الأولى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات.

 وأضاف المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن إجراءات الاستفتاء كان عنصر التحدى فيها بالنسبة للهيئة هو عنصر الوقت، ولكن الهيئة كانت دائما على استعداد لإجراء أى استحقاقات دستورية.
 
وأكد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة كانت على استعداد تام لإجراء الاستفتاء لأن لجانها الداخلية مستمرة وتعمل بشكل يومى، كما أن قاعدة بيانات الناخبين يتم تنقيتها وتحديثها.
 
وتابع تلقينا كتاب رئيس الجمهورية بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء لتمارس دورها فى دعوة الناخبين.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 


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