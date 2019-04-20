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السبت، 20 أبريل 2019 02:20 م
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الوطنية للانتخابات تلتقى وفود المنظمات الدولية المتابعة للاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 02:09 م
الوطنية للانتخابات تلتقى وفود المنظمات الدولية المتابعة للاستفتاء الاستفتاء على الدستور_صورة ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، صباح اليوم وفدا من المنظمات العربية والدولية التى تتابع الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
 
وقال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن رئيس الوطنية للانتخابات التقى وفد منظمة "متطوعون بلا حدود"، و"منتدى جالس الأفريقية"، حيث تم استعراض جهود الهيئة فى اتمام عملية الاستفتاء. 
 
كما التقت الهيئة ممثلى منظمة"إيكو" الأوربية من اليونان، وذلك فى اطار متابعتها للاستفتاء. 
 
وأشادت المنظمات الدولية بدور الهيئة وما تقوم به من اجل اتمام عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومنح متابعيها التصاريح اللازمة للمتابعة.

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