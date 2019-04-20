الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الاستفتاء فى موعد أقصاه 27 أبريل

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الهيئة تتواصل مع المنظمات المدنية بشكل فعال، وقال إنه بعد انتهاء العملية الاستفتاء تصدر المنظمات تقاريرها وهى فقط تتابع العملية وليس لها أن تتدخل فى سير العملية أو توجه الناخبين أو تؤثر على سير العملية.

وطالب الشريف خلال المؤتمر الصحفى ممثلى المنظمات ووسائل الإعلام إبراز التصاريح لتسهيل مهمتهم.

وقال حول نتائج الاستفتاء، إن الهيئة ستعلن فى موعد أقصاه 27 أبريل، حيث ينص القانون على أن تعلن الهيئة النتائج خلال الخمس أيام التالية لانتهاء الاستفتاء.

وأكد أنه من حق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى حضور عمليات فرز الأصوات، مشددا على أن الهيئة الوطنية وحدها هى المسئولة دون غيرها بإعلان نتائج الاستفتاء، وأن ما تعلنه اللجان الفرعية هو فقط مجرد الحصر العددى للأصوات باللجان.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.