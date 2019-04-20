المصريين فى السويد يواصلون المشاركة بالاستفتاء لليوم الثانى.. صور

لليوم الثانى على التوالى، واصل أبناء الجالية المصرية فى العاصمة السويدية ستوكهولم المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ صباح أمس، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.



جانب من مشاركة المصريين فى السويد