video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المصريين فى السويد يواصلون المشاركة بالاستفتاء لليوم الثانى.. صور

السبت، 20 أبريل 2019 07:41 م
المصريين فى السويد يواصلون المشاركة بالاستفتاء لليوم الثانى.. صور المصريين فى السويد
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

لليوم الثانى على التوالى، واصل أبناء الجالية المصرية فى العاصمة السويدية ستوكهولم المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

أبناء الجالية المصرية فى السويد يواصلون المشاركة فى الاستفتاء (1)
أبناء الجالية المصرية فى السويد يواصلون المشاركة فى الاستفتاء 
 
وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج منذ صباح أمس، إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.
 
جانب من مشاركة المصريين فى السويد
جانب من مشاركة المصريين فى السويد

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وفيما بدأ فى الداخل صباح اليوم تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تزايد إقبال المصريين بالسويد للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

صور.. انتهاء تصويت اليوم الثانى للمصريين بمسقط وسط إقبال على الاستفتاء

السفير هشام بدر: إقبال من المصريين على التصويت فى ثانى أيام الاستفتاء بروما

وفد حقوقى يتفقد سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالقاهرة الجديدة

محافط البحر الأحمر يتقدم مسيرة لدعوة أهالى الغردقة على المشاركة بالاستفتاء

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

السويد

ستوكهولم

الجالية المصرية فى السويد

المصريين فى السويد




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة