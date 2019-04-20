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المصريون فى دبى بكافة فئاتهم يدلون بأصواتهم فى استفتاء تعديل الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 01:19 م
المصريون فى دبى بكافة فئاتهم يدلون بأصواتهم فى استفتاء تعديل الدستور المصريون فى دبى
كتب محمد تهامى زكى
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واصل المصريون المقيمون فى إمارة دبى والمدن المحيطة، الإدلاء بأصواتهم خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، بمقر القنصلية المصرية فى دبى.


 

واصطحب المواطنون أسرهم خلال رحلة التصويت فى أجواء وطنية مميزة، كما شاركت فئات متعددة منهم الشباب وذوى الإعاقة وكبار السن.


 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 

 

 

 


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