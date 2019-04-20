" القومي للإعاقة " يشكل غرفة عمليات لمتابعة الإستفتاء على الدستور

شكل المجلس القومى لشئون الإعاقة غرفة عمليات مركزية بمقره الرئيسي بسراى القبة ، خلال أيام الإستفتاء الثلاثة ؛ وستعمل غرفة العمليات على تلقى شكاوى الناخبين من الأشخاص ذوى الإعاقة فى كل محافظات مصر التى تجرى فيها عمليات الإستفتاء على التعديلات الدستورية، من حيث توافر سبل الإتاحة فى اللجان الإستفتائية وتيسير العملية الإنتخابية وإزالة الصعوبات والعوائق التى تعترضهم أثناء الإدلاء بأصواتهم .

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعى ؛ المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة ؛ إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإنتخابات وغرفة عمليات وزارة الداخلية بقطاع حقوق الإنسان لإبلاغهم بالعوائق التي تعترض مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة أثناء عملية الإستفتاء من قبل غرفة عمليات المجلس لتذليل هذه الصعوبات ؛ أن المجلس خصص الارقام (01147001148 - 01096494649 ) لتواصل الناخبين من ذوى الإعاقة مع غرفة العمليات لتلقى الشكاوى الخاصة بهم.