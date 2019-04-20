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القوات المسلحة تكثف إجراءاتها لتأمين لجان الاقتراع بالتنسيق مع الداخلية..فيديو

السبت، 20 أبريل 2019 08:01 ص
القوات المسلحة تكثف إجراءاتها لتأمين لجان الاقتراع بالتنسيق مع الداخلية..فيديو استعدادات القوات المسلحة لتأمين الاستفتاءــ
كتب ـ زكى القاضى
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تواصل القوات المسلحة المصرية، تكثيف إجراءاتها لتأمين لجان الاستفتاء على الدستور، وكذلك المنشآت الحيوية بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الذى وجه باتخاذ  كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع  وزارة الداخلية فى تنظيم أعمال التأمين للاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الاستفتاء بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية  للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة .

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم  جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكافة التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان ومراكز الاقتراع، والتدريب على كيفية تأمين ومعاونة المواطنين والتصرف فى مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن فى محيط اللجان، وذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة التى اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية، فضلاً عن  القيام بتنفيذ بيانات عملية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتوضيح أسلوب تنفيذ تأمين مراكز الاقتراع بالتنسيق مع عناصر الشرطة، واتخذت كافة الترتيبات لمراقبة وتأمين الاستفتاء بكافة المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوى وسيارات البث المباشر، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفورى عن أى أعمال تعرقل سير عملية الاقتراع إلى مركز العمليات الرئيسى للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .

 

 

 


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